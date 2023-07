CSX: Das wahre Kursziel liegt bei 32,91 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Aktie von CSX wird laut Experten derzeit nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel weicht um +7,28% vom aktuellen Stand ab.

• Am 28.07.2023 gab es einen Anstieg um +2,33%

• Das Kurspotenzial von CSX beträgt 32,91 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,17

Gestern erfuhr die Aktie von CSX am Finanzmarkt eine positive Entwicklung mit einem Gewinn von +2,33%. Damit ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage ein Plus von insgesamt +3,94%. Der Markt zeigt sich in dieser Hinsicht momentan relativ optimistisch.

Obwohl das Ergebnis überraschend ist und möglicherweise unerwartet kam – zumindest aus Sicht der Analysten – herrscht allgemein eine eindeutige Stimmung.

Das mittelfristige Kursziel für den Wert von CSX beläuft sich auf aktuell 32,91 EUR laut Durchschnittsbewertung durch Bankanalysten. Sollten diese Prognosen...