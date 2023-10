CSX: Potenzial für Kursanstieg um +18,37%

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Aktie von CSX wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 34,42 EUR, was einem Potenzial für einen Kursanstieg um +18,37% entspricht.

• CSX-Kursentwicklung am 29.09.2023: +0,59%

• Guru-Rating von CSX bleibt unverändert bei 4,14

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie eine negative Entwicklung verzeichnet und an Wert verloren (-1,28%). Gestern konnte jedoch ein Plus von +0,59% verbucht werden.

Von insgesamt 29 Bankanalysten empfehlen aktuell 19 (65%) einen Kauf der Aktie. Fünf Experten sehen die CSX-Aktie als aussichtsreich an und setzen das Rating auf “Kauf”. Zehn Analysten geben eine neutrale Empfehlung (“halten”).

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einer Bewertung von 4,14 erhalten.

