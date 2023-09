CSX: Mittelfristiges Kursziel bei 33,94 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Aktie von CSX hat in den letzten fünf Handelstagen ein moderates Plus von +0,87% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint aktuell jedoch eher neutral zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten bei 33,94 EUR. Dies würde Investoren ein mögliches Kurspotenzial von +20,61% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung: Während 14 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und fünf weitere sie optimistisch bewerten (“Kauf”), halten sich zehn Experten zurück und raten dazu, die Aktie “zu halten”. Insgesamt sind damit 65,52% der Analysteneinschätzungen positiv.

Zusätzlich spricht das Guru-Rating für eine positive Entwicklung der CSX-Aktie – nachdem es zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.