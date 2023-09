CSX: Kursziel von 34,06 EUR erwartet - Investitionspotenzial von +16,26%

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Aktie von CSX hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +0,87% verzeichnet. Das Marktumfeld scheint derzeit relativ neutral zu sein.

Laut aktuellen Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die CSX-Aktie bei 34,06 EUR. Sollte sich diese Einschätzung durchsetzen, könnten Investoren ein Potenzial in Höhe von +16,26% erwarten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung.

Aktuell raten 14 Analysten zum Kauf der Aktie und weitere fünf sehen sie als optimistisch an. Zehn Experten haben jedoch eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie eingenommen und bewerten sie mit “halten”. Alles in allem ist dennoch ein Großteil der Analysten positiv gestimmt – nämlich +65,52%.

Abschließend lässt sich ergänzen: Das Guru-Rating...