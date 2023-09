CSX: Kursziel von 33,88 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von CSX aktuell unterbewertet. Das durchschnittliche Kursziel für die mittelfristige Zukunft liegt bei 33,88 EUR – eine Steigerung um +21,07% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• CSX erzielt am 08.09.2023 ein Plus von +1,56%

• Guru-Rating nun bei 4,17 nach vorherigem Wert

• Aktuelle Empfehlungen: “starker Kauf” (14), “Kauf” (6), “halten” (9)

Am letzten Handelstag konnte CSX ein Plus von +1,56% verzeichnen und summierte damit das Ergebnis der vergangenen fünf Tage auf -2,22%. Die Stimmung an den Märkten scheint daher pessimistisch zu sein.

14 Bankanalysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere sechs Experten bewerten sie als Kauf. Neutrale Einschätzungen wurden von neun Analytikern vorgenommen. Diese positiven Bewertungen führen auch zu einem hohen Anteil an optimistischen...