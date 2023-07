CSX: Kursziel von 32,59 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Aktie von CSX zeigt sich derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,59 EUR und damit um +11,71% über dem aktuellen Wert.

• CSX verzeichnete am 21.07.2023 eine Abwertung von -3,71%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

• Positive Bewertungen durch insgesamt +68,97% aller Analysten

Gestern fiel CSX an der Börse um weitere -3,71%, was die Gesamtbewegung in den letzten fünf Handelstagen auf einen Verlust von -2,29% erhöhte. Der Markt zeigt sich demnach eher pessimistisch gestimmt.

Die Schätzungen der Bankanalysten hingegen sind optimistischer und sehen das Potenzial für Investoren bei einem Anstieg des Kurses um +11,71%. Von insgesamt 14 bewerten Experten wurde die Aktie als starker Kauf eingestuft. Weitere sechs Experten setzen auf “Kauf”, während neun andere das Rating...