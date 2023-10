CSX: Kursziel um +19,70% höher

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Aktie von CSX hat am 05.10.2023 an der Börse eine -1,43%ige Kursentwicklung gezeigt und damit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Minus von -1,11%. Das Marktumfeld wirkt momentan pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für CSX liegt bei 34,68 EUR. Laut durchschnittlicher Einschätzung von 14 Analysten bietet die Aktie somit ein Potenzial von +19,70%, sofern das Ziel erreicht wird. Allerdings teilen nicht alle Bankexperten diese Sichtweise aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Konkret schreiben aktuell 5 Analysten CSX weiterhin als “Kauf”, während sich weitere Experten mit “halten” positioniert haben. Der Anteil optimistischer Analysten beläuft sich auf +65,52%. Auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,14 unverändert positiv.

ZUSAMMENFASSUNG:

