CSX: Kursziel liegt bei 31,87 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Aktie von CSX wird von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beläuft sich auf 31,87 EUR und impliziert ein Potenzial von +5,31%.

• CSX verzeichnet am 20.07.2023 eine Kursentwicklung von -0,27%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

• Der Anteil optimistischer Analysten beläuft sich auf +68,97%

In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte die Aktie eine positive Entwicklung in Höhe von +0,24%, wurde jedoch gestern mit einem leichten Rückgang um -0,27% gehandelt. Die Einordnung der Experten ist weitgehend positiv: So sehen aktuell insgesamt 14 Analysten die Aktie als stark kaufenswert an und 6 weitere Experten empfehlen den Kauf der Aktie.

Nur wenige sind neutral eingestellt – darunter befindet sich immerhin noch knapp jede zehnte Empfehlung (9) – während keine einzige...