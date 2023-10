CSX: Kursziel bei 34,26 EUR - Potenzial von +15,15%

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die CSX-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,26 EUR mit einem Potential von +15,15% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 11.10.2023 stieg die Aktie um +0,22%

• Ergebnisse der letzten Handelswoche: +3,95%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,14

In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Wachstum der CSX-Aktie bei beeindruckenden +3,95%. Gestern konnte ein Plus von weiteren +0,22% erreicht werden und es scheint so als ob der Markt optimistisch gestimmt ist.

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt aktuell 34,26 EUR und wenn dieser Wert erreicht wird hätte CSX ein Potenzial von rund+15%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend in letzter Zeit. Von insgesamt 29 Analysteneinschätzungen empfehlen momentan immerhin...