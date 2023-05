CSX: Kurspotenzial von fast 10% - Aktie nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Bankanalysten sind der Meinung, dass die CSX-Aktie aktuell unterbewertet sei und Investoren ein mittelfristiges Kursziel bei 32,01 EUR eröffne. Nach dem aktuellen Kurs ergibt sich somit ein Potenzial von knapp 10%. Die jüngsten Handelsergebnisse bestätigen diese positive Einschätzung.

• CSX verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von +0,49%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

• Von insgesamt 11 Analysten wird die Aktie als starker Kauf empfohlen

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die CSX-Aktie eine positive Entwicklung von insgesamt +0,78% verzeichnen. Der Markt scheint also relativ optimistisch zu sein. Laut Bankanalysten ist das wahre Kursziel jedoch noch höher angesetzt und es wird davon ausgegangen, dass die Aktie in Zukunft weiter steigen wird.