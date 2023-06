CSX: Kurspotenzial von fast 10%

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Aktie von CSX wird laut Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Wertpapier liegt bei 32,77 EUR – ein Potenzial von +9,96% gegenüber dem derzeitigen Kurs.

• CSX: Am 02.06.2023 mit +1,72%

• CSX hat ein mittelfristiges Kursziel bei 32,77 EUR

• Guru-Rating von CSX bleibt unverändert bei 4,07

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie ein Plus von +1,72% verbuchen und in den letzten fünf Tagen sogar um ganze +3,97% zulegen. Die Stimmung am Markt ist momentan optimistisch.

12 Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere sechs sehen sie als attraktives Investment an. Lediglich zehn Experten sind neutral eingestellt (Rating “halten”). Insgesamt sind damit noch immer mehr als zwei Drittel aller Analysten positiv gestimmt (+64,29%).

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese...