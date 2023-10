CSX: Kurspotenzial von +17,76% - Zielkurs 34,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Aktie des nordamerikanischen Eisenbahnunternehmens CSX konnte am gestrigen Handelstag ein Plus von +1,64% verbuchen und legte damit in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt +1,21% zu. Die Marktstimmung scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Laut Einschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 34,38 EUR mit einem Potenzial von +17,76%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

So empfehlen aktuell 14 der befragten Experten die Aktie als starken Kauf und weitere 5 als Kauf. Hingegen sehen 10 Analysten die Bewertung “halten” vor. Insgesamt sind somit noch immer über zwei Drittel aller Befragten optimistisch hinsichtlich einer weiterhin positiven Kursentwicklung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei guten 4,14...