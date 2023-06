CSX: Analysten vermuten ein Kurspotential von 32,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Aktie von CSX hat gestern an der Börse eine negative Entwicklung in Höhe von -0,77% erfahren. Die vergangenen fünf Handelstage haben jedoch insgesamt einen positiven Trend in Höhe von +0,56% aufgezeigt. Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel bei 32,65 EUR und würde damit ein Kurspotenzial in Höhe von +8,64% für Investoren eröffnen.

• CSX hatte am 09.06.2023 einen Verlust von -0,77%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel lautet 32,65 EUR

• Von insgesamt 28 Analysten bewerten 18 die Aktie als Kauf oder starken Kauf