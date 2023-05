CSX: Analysten sehen Potenzial von +8,14% - Kursziel bei 32,33 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete CSX einen Rückgang um -0,25%. Die jüngste Entwicklung führte jedoch zu einem Plus von insgesamt +0,94% innerhalb der letzten fünf Handelstage. Der Markt scheint also aktuell relativ neutral eingestellt zu sein.

Allerdings sagen verschiedene Bankanalysten eine positive Zukunft für das Unternehmen voraus. Demnach liegt das mittelfristige Kursziel bei 32,33 EUR – ein Anstieg um +8,14% im Vergleich zum aktuellen Stand.

Zurzeit empfehlen elf Analysten die Aktie als starken Kauf und sechs weitere setzen auf “Kauf”. Eine neutrale Position beziehen elf Experten mit dem Rating “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Insgesamt sind somit rund 60% der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich der zukünftigen Entwicklungen von CSX.