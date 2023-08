CSX: Analysten sehen Kursziel bei 33,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die CSX-Aktie wird von Bankanalysten aktuell als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,56 EUR, was einem Potenzial von +17,31% entspricht. Gestern erreichte die Aktie eine positive Kursentwicklung von +1,15%, in den vergangenen fünf Handelstagen lag das Plus bei +0,65%.

• CSX: Am 25.08.2023 mit +1,15%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 33,56 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

14 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und sechs bewerten sie positiv mit “Kauf”. Neun Experten vergeben ein “halten”-Rating. Die Mehrheit der Analysten (68,97%) ist somit optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzung und verbleibt weiterhin auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT”.