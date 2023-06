CSX: Analysten sehen Kursziel bei 32,70 EUR mit +12,45% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Aktie von CSX hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,05% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch. Doch wie schätzen die Bankanalysten die Lage ein?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von CSX bei 32,70 EUR. Dieses Ziel würde Investoren ein Potenzial von +12,45% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten die Aktie unterschiedlich.

Konkret empfehlen zumindest noch 18 Analysten den Kauf der Aktie oder sehen sie als stark kaufenswert an. Sechs weitere Experten bewerten die CSX als positiv und raten zum Kauf. Zehn weitere halten sich weitgehend neutral und vergeben eine Halte-Bewertung.

Insgesamt liegt der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Bewertung aktuell bei +64,29%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von...