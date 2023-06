CSX: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,85% - Kursziel 32,61 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Aktie des US-amerikanischen Transportunternehmens CSX verzeichnete gestern an der Börse ein Plus von +2,31%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie damit eine Steigerung um insgesamt +1,49% verbuchen. Die Stimmung unter den Bankanalysten ist durchweg positiv und das mittelfristige Kursziel für die CSX-Aktie liegt bei 32,61 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +11,85%.

Zwölf Experten bewerten die Aktie als starken Kauf und sechs weitere Empfehlungen lauten “Kauf”. Zehn Analysen fallen mit “halten” weitgehend neutral aus. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt aktuell unverändert bei 4,07.

