CSX: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +10,01%!

Die Aktie von CSX hat am gestrigen Tag an Wert verloren und liegt nun bei -1,05%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich eine Gesamtperformance von -0,21%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 32,90 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +10,01% eröffnet werden – allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem neutralen Trend der jüngsten Entwicklungen.

14 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und sechs weitere sehen sie optimistisch als „Kauf“. Neun Experten haben keine klare Empfehlung für Investoren (“halten”). Der Anteil der Analysteneinschätzungen mit zumindest positivem Ausblick liegt aktuell bei 68,97%.

Das...