CSX: Analyse zeigt Potenzial für Kursanstieg auf 32,22 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von CSX einen Rückgang von -1,12%, was sich in einer kumulierten Wochenperformance von -1,42% niederschlägt. Dennoch sind Bankanalysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 32,22 EUR.

• CSX Performance am 23.06.2023 bei -1,12%

• Mittelfristiges Kursziel von CSX beträgt 32,22 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,07

Laut Durchschnittsbewertung der Analysten liegt das aktuelle Kurspotenzial damit bei +7,21%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten schwachen Trends. Von insgesamt 28 Analysten stuften immerhin 18 die Aktie als Kauf oder starken Kauf ein.

Das Guru-Rating blieb unverändert bei einem Wert von 4,07 und bestätigt somit eine positive Tendenz für den weiteren Verlauf.