CSX Aktie: Das war ja klar …

In den letzten zwei Wochen wurde über Csx besonders negativ diskutiert, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es hauptsächlich negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Analyse der Kommunikation ergab, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhielt Csx insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) weist für Csx einen Wert von 53,58 auf, was auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hindeutet. Die Bewertung lautet daher "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Csx verläuft bei 33,24 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 36,84 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,83 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 36,78 USD, was einer Differenz von +0,16 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Fundamental betrachtet wird Csx im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Straße und Schiene) als unterbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,57 gehandelt wird, was einem Abstand von 46 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,93 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.