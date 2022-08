CSX Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Csx am 10.08.2022, 16:58 Uhr, mit dem Kurs von 33.9 USD. Die Aktie der Csx wird dem Segment "Eisenbahnen" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Csx auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Csx hat mit einer Dividendenrendite von 1,36 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (29.68%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Straße und Schiene"-Branche beträgt -28,32. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Csx-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Csx lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Csx in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,57 liegt Csx unter dem Branchendurchschnitt (55 Prozent). Die Branche "Straße und Schiene" weist einen Wert von 34,38 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre CSX-Analyse vom 11.08. liefert die Antwort:

Wie wird sich CSX jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CSX-Analyse.

CSX: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...