CSX Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Aktie der Csx wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 10 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Im letzten Monat ergab sich jedoch ein neutraler Gesamteindruck aufgrund von 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 35,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -4,76 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Analysen ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Csx.

Die Dividendenrendite beträgt 1,27 Prozent, was 3,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,05 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Csx beträgt 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" im Durchschnitt ein KGV von 27 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. In den letzten ein, zwei Tagen wurden ebenfalls vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen bestätigen, dass zuletzt hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.