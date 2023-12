CSX Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Csx beträgt 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Straße und Schiene" unterbewertet ist. Die Aktie wird daher von der Redaktion in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Csx mit 7,7 Prozent um mehr als 19 Prozent darunter. Die Branche "Straße und Schiene" verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,11 Prozent in den letzten 12 Monaten. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Csx liegt bei 33,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,61, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Csx insgesamt 18 Analystenbewertungen, von denen 11 "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 3,92 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Csx in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.