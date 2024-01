CSX Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die Finanznachrichten der Csx-Aktie zeigen eine Vielzahl von Indikatoren, die von Experten analysiert wurden. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 1,43 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,1 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Csx-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 38,18 und zeigt somit ein "Neutral"-Signal an, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt ein "Neutral"-Signal mit einem Wert von 36. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Bei der Untersuchung der Stimmung auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Jedoch wurden in den letzten beiden Tagen auch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Gut"-Bewertung, was darauf hinweist, dass die Stimmung insgesamt als positiv einzustufen ist.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Csx-Aktie von 34,62 USD eine positive Entwicklung von +9,59 Prozent im Vergleich zum GD200 von 31,59 USD. Auch der GD50 von 32,15 USD ergibt mit einem Abstand von +7,68 Prozent ein positives Signal. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.