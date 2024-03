CSX Aktie: Interessante Aussichten?

Der Aktienkurs von Csx hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 29,49 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt nur um 10,5 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Csx eine Outperformance von +18,99 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 42,93 Prozent, was bedeutet, dass Csx 13,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Csx ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Csx liegt aktuell bei 48,96 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt keine Anzeichen von Über- oder Unterkauf (Wert: 43,56). Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Dividendenrendite von Csx liegt bei 1,27 Prozent, was 3,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Csx zeigt gemischte Signale. Obwohl in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen eher mit den negativen Themen rund um Csx. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Zusätzlich zeigen Studien, dass insgesamt mehr positive als negative Signale abgegeben wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für die Aktie von Csx.