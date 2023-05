CSX: Aktie nach Analystenmeinung unterbewertet - Kursziel bei 31,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die CSX-Aktie hat gestern mit einem Plus von 0,89% positive Entwicklungen am Finanzmarkt gezeigt. Allerdings beträgt die Performance der vergangenen Woche insgesamt -2,17%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung schließen lässt.

Analysten sind sich einig: Die Aktie von CSX ist derzeit nicht richtig bewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 31,74 EUR auf. Dies würde jedoch einen Rückgang um -12,42% bedeuten.

11 derzeitige Analysteneinschätzungen bescheinigen dem Unternehmen jedoch einen starken Kauf. Weitere 11 Experten bewerten die Aktie als “Kauf”, während sich 10 Positionen im neutralen Bereich befinden. Keiner empfiehlt zum Verkauf.

Das Guru-Rating wurde nun auf einen Wert von 4,00 erhöht und bestätigt somit die positiven Einschätzungen der Analystengemeinde über das Potenzial des Unternehmens.

•...