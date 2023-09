CSX-Aktie: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 34,46 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Laut Expertenmeinungen ist die CSX-Aktie derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 34,46 EUR – Ein Plus von +19,07%. Die Aktie legte gestern um +0,96% zu. In den letzten fünf Handelstagen fiel sie jedoch um -2,02%, was auf pessimistische Marktbedingungen hindeutet.

Die Stimmung unter den Bankanalysten ist überwiegend positiv: Von insgesamt 29 Bewertungen empfehlen 14 Analysten die Aktie als starken Kauf und fünf weitere als Kauf. Zehn Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus. Der Anteil der optimistischen Stimmen liegt bei +65,52%.

Das bisherige Guru-Rating beläuft sich durchgehend auf 4,14.