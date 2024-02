CSW Industrials Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Csw Industrials liegt bei 31, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,16 einen Wert unter dem Durchschnitt (ca. 3 Prozent) darstellt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Csw Industrials-Aktie liegt bei 37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Wenn wir diesen Wert mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (39,02) vergleichen, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Csw Industrials.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Csw Industrials-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten 12 Monaten erzielte Csw Industrials eine Performance von 55,12 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 407,24 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -352,12 Prozent für Csw Industrials entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 244,3 Prozent hatte, liegt Csw Industrials um 189,18 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.