CSW Industrials Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Aktienkurs von Csw Industrials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite jedoch 81,95 Prozent unter dem Durchschnitt von 147,62 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 240,82 Prozent, und Csw Industrials liegt aktuell 175,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Csw Industrials ergab die Untersuchung, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Csw Industrials war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt.

In der technischen Analyse wird die Csw Industrials auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +26,57 Prozent über dem GD200 des Wertes verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +15,03 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Fundamental betrachtet ist Csw Industrials im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 29 liegt, was einem Abstand von 7 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,2 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.