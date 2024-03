CSW Industrials Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Aktienkurs von Csw Industrials verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,12 Prozent. Im Branchenvergleich mit dem Sektor "Industrie" liegt die Aktie jedoch um 157,81 Prozent unter dem Durchschnitt von 212,94 Prozent. Auch im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Bauprodukte" mit einer mittleren jährlichen Rendite von 350,48 Prozent liegt Csw Industrials um 295,36 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine ähnliche Situation. Die Dividendenrendite von Csw Industrials liegt bei 0,37 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 17,22 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.

Bei der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der Csw Industrials-Aktie liegt bei 186,92 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 231,06 USD (+23,61 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Hingegen liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (220,7 USD) nahe dem letzten Schlusskurs (+4,69 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren jedoch mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich eine positive Stimmung. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Csw Industrials weist eine positive Entwicklung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Csw Industrials bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" zugesprochen.

