CSW Industrials Aktie: Was bringt das neue Jahr?

In den letzten vier Wochen wurde bei Csw Industrials eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Hinsicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Csw Industrials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 179,75 USD liegt und der letzte Schlusskurs bei 227 USD um +26,29 Prozent abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 211,63 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+7,26 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 55,12 Prozent erzielt, was jedoch 189,43 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 408,12 Prozent, wobei Csw Industrials aktuell 353 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 31, was bedeutet, dass die Börse 31,07 Euro für jeden Euro Gewinn von Csw Industrials zahlt. Dies ist 7 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.