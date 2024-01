CSW Industrials Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dafür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Csw Industrials-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 32. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und liegt bei 20,19. Dies bedeutet, dass die Csw Industrials überverkauft ist im Gegensatz zum RSI. Somit wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Csw Industrials.

In Bezug auf die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war die Diskussion in den letzten Tagen überwiegend neutral. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Csw Industrials. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Vergleicht man den Aktienkurs von Csw Industrials mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie"), so hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu liegt sie 83,47 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 242,33 Prozent, wobei Csw Industrials aktuell 176,66 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität der Anleger über das Unternehmen ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Csw Industrials-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.