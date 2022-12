CSU verliert weiter Mitglieder

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der CSU-Mitglieder ist im vergangenen Jahr erneut zurück gegangen. Die Partei hatte am 30. November rund 130.000 Voll- und Probemitglieder, sagte ein CSU-Sprecher dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben). "Am 30. November 2021 lag die Zahl der Mitglieder bei rund 134.000." 1990 waren es noch über 186.000. Der Rückgang ist demnach kontinuierlich.

Das Parteiorgan "Bayernkurier" wurde schon Ende 2019 eingestellt. Die Zahl der CDU-Mitglieder lag einem Sprecher zufolge Ende 2021 mit rund 384.000 rund dreimal so hoch. Die neue Mitgliederzahl veröffentlicht die CDU erst im Januar. Die Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober statt. In den letzten Umfragen rangiert die CSU zwischen 37 und 41 Prozent, gefolgt von den Grünen, die zwischen 18 und 20 Prozent pendeln. Die CSU könnte ihre Koalition mit den Freien Wählern damit fortsetzen, sie könnte aber nach jetzigem Stand kaum wieder jene absolute Mehrheit gewinnen, die sie jahrzehntelang innehatte.

Foto: über dts Nachrichtenagentur