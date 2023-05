CSU kündigt Widerstand gegen Gebäudeenergiegesetz an

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Generalsekretär Martin Huber hat Widerstand gegen das Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung angekündigt. "Dieser Heizirrsinn ist abgehoben und willkürlich, wir werden uns mit allen Mitteln dagegen wehren", sagte der CSU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben). "Die Heizpläne der Ampel müssen gestoppt werden."

Er warf der Ampel Respektlosigkeit gegenüber der Bevölkerung vor. "Sie richten sich gegen jeden Eigentümer, Normalverdiener und Rentner und sind respektlos gegenüber der Lebensleistung dieser Menschen", so Huber. CDU und CSU arbeiten derzeit an einer Kampagne gegen das Gesetz. Details sollen am Donnerstag von der CDU und Montag von der CSU bekanntgegeben werden.

