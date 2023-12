CSR Ltd. Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "CSR":

Die fundamentale Analyse von Csr zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 13,58 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Baustoffindustrie. Das Branchen-KGV liegt bei 48,88, was einem Abstand von 72 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 14,29, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Verlängerung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 29, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Csr-Aktie auf Basis des RSI eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Csr. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Csr-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt eine positive Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 5,48 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 6,32 AUD liegt, was einer Abweichung von +15,33 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,82 AUD, während der letzte Schlusskurs eine Abweichung von +8,59 Prozent aufweist. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Csr-Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die fundamentale, technische und Anlegeranalyse von Csr.