CSR Ltd. Aktie: Was für ein Erfolg!

Die australische Firma Csr weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,67 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,64 Euro für jeden Euro Gewinn von Csr zahlt. Dies ist 60 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Csr-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft. Die technische Analyse ergibt, dass die Csr-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Insgesamt erhält die Csr-Aktie somit gute Bewertungen in Bezug auf Dividenden, KGV, RSI und einfache Charttechnik.

