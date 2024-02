CSR Ltd. Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "CSR":

Der Aktienkurs von Csr hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 37,38 Prozent erzielt, was mehr als 60 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Baumaterialien-Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von -22,8 Prozent, während Csr mit 60,19 Prozent deutlich darüber lag. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Csr weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,12 Punkten, während der RSI25 bei 40,94 liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Csr festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Fundamental gesehen ist Csr aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt in der Baumaterialien-Branche. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,64 zeigt sich ein Abstand von 66 Prozent zum Branchen-KGV von 46,08. Aufgrund dessen erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.