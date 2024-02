CSR Ltd. Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "CSR":

Die technische Analyse zeigt, dass die Csr-Aktie derzeit um 3,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ist die Einstufung jedoch "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +16,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch betrachtet als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das KGV derzeit 15,64, was 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz haben wir eine mittlere Aktivität in den Diskussionen im Internet über Csr gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.