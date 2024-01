CSR Ltd. Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "CSR":

Die technische Analyse der Aktie von Csr zeigt positive Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 5,61 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 6,37 AUD aus dem Handel ging. Dies bedeutet einen Abstand von +13,55 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 6,06 AUD angenommen, was einer Differenz von +5,12 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass Csr im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 45,41 Prozent erzielt hat, was mehr als 61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Baumaterialien"-Branche hingegen verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,34 Prozent, während Csr mit 60,75 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Csr neutral eingestuft werden. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Csr zu verzeichnen sind. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft. Die Aktie von Csr wird somit bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.