CSP Aktie: Das kann keiner glauben

Die Aktie von Csp wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 22,59 liegt 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "IT-Dienstleistungen", der bei 60,97 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Csp in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Aufgrund dessen bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Csp in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Csp beträgt derzeit 0,9 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit 1,66 Prozent unter dem Mittelwert (2,56) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Csp als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 63,04, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 58,24 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.