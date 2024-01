CSP Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Aktienkurs von Csp hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 87,86 Prozent erzielt, was 79,48 Prozent über dem Durchschnitt von 8,38 Prozent für Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 10,08 Prozent, und Csp liegt aktuell 77,79 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Csp als unterbewertet, da das KGV mit 17,3 insgesamt 71 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" liegt, der 59,01 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich über einen längeren Zeitraum beobachten, dass die Aktie von Csp eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine Einstufung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Csp in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 52,12 Punkten, was bedeutet, dass die Csp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt, dass Csp weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 63,78), und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Damit erhält Csp eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.