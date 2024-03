CSP Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "CSP":

Die technische Analyse der Csp-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 41,3 USD liegt und sich damit um +103,75 Prozent vom GD200 (20,27 USD) entfernt. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein gutes Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 30,1 USD. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs +37,21 Prozent beträgt, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend kann der Kurs der Csp-Aktie als "Gut" bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Csp-Aktie eine Rendite von 259,35 Prozent erzielt, was mehr als 257 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,99 Prozent, wobei die Csp-Aktie mit 256,36 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Für die Csp-Aktie wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb ihr ein "Neutral"-Rating zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Csp als unterbewertet, da das KGV mit 45,63 insgesamt 17 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen". Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.