CSMall Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Aktie von Csmall hat gemäß der technischen Analyse die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,35 HKD erreicht, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs von 0,265 HKD weist einen Abstand von -24,29 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,27 HKD, was einer Differenz von -1,85 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet die Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat eine Dividendenrendite von 5,27 Prozent, was zu einer Differenz von -5,27 Prozent zur Csmall-Aktie führt. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Csmall-Aktie derzeit 28, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage wird als "Neutral" eingestuft, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für Csmall in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".