CSMall Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Derzeit gibt es eine Überbewertung der Aktie von Csmall, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 75 liegt, was bedeutet, dass die Börse 75,87 Euro für jeden Euro Gewinn von Csmall zahlt. Dieser Wert liegt um 90 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Spezialität Einzelhandel", der derzeit bei 39 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten beurteilt werden, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Csmall auf sozialen Plattformen neutral. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Csmall diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent hat Csmall derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -5. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Csmall-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Csmall. Dies bedeutet, dass weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien erkennbar war. Auch die Anzahl der Beiträge zu Csmall hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält Csmall in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Aktie von Csmall in Bezug auf das KGV als "Schlecht", in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" und in Bezug auf die Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.