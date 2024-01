CSMall Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Csmall-Aktie schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,3 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5,3 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,35 HKD für den Schlusskurs der Csmall-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,25 HKD, was einem Unterschied von -28,57 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin und führen zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Csmall-Aktie derzeit bei 75, was bedeutet, dass die Börse 75,87 Euro für jeden Euro Gewinn von Csmall zahlt. Dies ist ein überbewerteter Wert im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf Grundlage des KGV.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Csmall zeigen eine neutrale Einschätzung, sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität als auch auf die Rate der Stimmungsänderung. Somit wird Csmall insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Csmall-Aktie auf Basis von Dividende, technischer Analyse, fundamentalen Daten und Sentiment, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" und "Neutral" führt.