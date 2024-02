CSMall Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Aktie von Csmall wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 75,87 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" um 100 Prozent höher liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,32 HKD für die Csmall-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,275 HKD, was einem Unterschied von -14,06 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 0,25 HKD liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Csmall daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Csmall bleibt in einem Zeitraum relativ stabil, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Csmall bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Csmall derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.