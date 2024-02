CSL Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "CSL":

Die Csl-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,23 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent. Aufgrund dieses Unterschieds erhält die Csl-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs der Csl-Aktie bei 282,89 AUD, was -1,08 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +3,57 Prozent, wodurch auch für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber der Csl-Aktie in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit neun positiven und vier negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Gesundheitspflege"-Branche liegt die Rendite der Csl-Aktie bei -3,22 Prozent, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -12,43 Prozent, wobei die Csl-Aktie mit 9,21 Prozent deutlich besser abschneidet. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.