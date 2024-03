CSL Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "CSL":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkte Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Csl. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Csl liegt bei 1,23 Prozent, was 2,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Die Aktie wird daher als ein unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Csl liegt bei 36,13, was über dem Branchendurchschnitt von 18,6 Prozent liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Csl-Aktie liegt bei 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 53,23 liegt. Auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Csl.