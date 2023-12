CSL Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Csl ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Csl-Aktie um 4,71 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was als "Neutral" bewertet wird. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite für Csl beträgt 1,61 Prozent, was als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Csl 41 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie", was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer Einstufung "Schlecht" aus Sicht der fundamentalen Analyse führt.

