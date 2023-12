CSL Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco-Westfield":

Die Dividendenrendite von Csl liegt derzeit bei 1,61 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,87 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Anleger-Stimmung hingegen wird als "Gut" eingestuft, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

In der technischen Analyse wird die Csl-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft, da der aktuelle Kurs um 3,08 Prozent über dem GD200 von 273,72 AUD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 255,34 AUD, was einer Abweichung von +10,5 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.